KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? KYK burs başvurusunda bunlara dikkat…

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu, her öğrenciye öğrenim kredisi veriyor, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere de karşılıksız burs veriyor. İşte burs başvurusuna dair tarih detayları merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama bekleniyor. Peki KYK burs başvuruları tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun cevabı merakla aranıyor. İşte KYK burs ve kredi ayrıntıları...

Öğrenciler geçimlerini kolaylaştırmak için KYK burslarına ve kredilerine başvurmayı planlıyor. KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. KYK burs ve kredi başvurularının başlaması için üniversitelere yerleştirmelerin son bulması bekleniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman hangi tarihte başlayacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN VE BURSLARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL'den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.