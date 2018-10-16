KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs ve kredi başvurularını kabul etmeye başladı. Buna göre 2018-2019 dönemi burs ve öğrenim kredisi içinde başvuru yapmak isteyen adayların bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK burs ve kredi almak isteyenleri ilgilendiren haberin ayrıntıları...

Üniversite öğrencileri, aile desteğinin yanı sıra çeşitli kişi ve kurumlardan maddi olarak destek almak istiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu anlamda maddi durumu yetersiz olan öğrencilere karşılıksız burs, diğerlerine ise geri ödenmesi koşuluyla öğrenim kredisi veriyor. Başvurular ise birçok resmi işlemlerin gerçekleştirildiği e-Devlet kapısında yapılıyor. Aşağıdaki linkten KYK burs ve kredi başvurusu yapabilisiniz.

E-DEVLET KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN TIKLA

2018-2019 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin burs/kredi başvuruları 15–21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK'nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.

İLGİLİ HABER Kimler burs ve kredi alabilir?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT’ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

15–21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak başvurularda, öğrencilerin öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuruyu doğru bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

KYK'nın burs/kredi hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 21 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de aynı tarihler arasında bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi tahsis edilecek.