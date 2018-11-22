KYK burslarında ilk ödeme hangi tarihte? KYK 2019 bursları ne zaman yatacak?

KYK bursları için geri sayım başladı. Başvuru sonuçlarına göre KYK burslarından faydalanma hakkı kazanan öğrenciler şimdi KYK burslarının ne zaman yatacağını araştırıyor. KYK bursları ne zaman yatacak ve öğrenciler ödemeleri ne zaman almaya başlayacak?

KYK burslarının bu sene kaç lira olduğu ve ödemelerin ne zaman yapılacağı soruları önem kazandı. Geçtiğimiz aylarda Cumnurbaşkanı, KYK burs ücretlerinin bu sene kaç lira olacağını açıklamıştı. KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığı ile öğrencilerin hesaplarına yatıyor. Burs ve kredi ödemeleri genelde ayın ilk on günü içinde yatıyor. Peki KYK bursları hakkında YURTKUR’un açıklaması var mı? İşte merak edilenler…

KYK BURSLARI İÇİN YURTKUR’DAN AÇIKLAMA

KYK resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Taahhütname onaylamayan öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

KYK BURSLARI NE KADAR?

Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

BURS ALANLAR İÇİN DERS ORTALAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4′ lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100′ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.