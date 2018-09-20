KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yedek sonuçları için büyük gün!

KYK yurtlarında ilk yerleştirmelerde kendilerine yer bulamayanlar KYK yedek yurt başvurularında şanslarını yeniden deniyor. KYK yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak KYK tarafından 20 Eylül yani bugün belirlendi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt yedek başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. İşte detaylar...

KYK yurtlarında yedek sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. KYK yedek sonuçları için büyük gün geldi. KYK yedek yurt başvurularında 2. kez şansını deneyecek olan üniversite öğrencileri meraklı bekleyin bugün mesai saatleri içerisinde tamamlanması bekleniyor…

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI

KYK yurtları için yedek başvuru sonuçları açıklandığı andan itibaren yukarıdaki link üzerinden erişilebilir olacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ YEDEK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

İkinci yedek yerleştirme 24 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs başvurularının e-devlet üzerinden başlayacağını açıklayacak. DGS sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ekim ayının ilk haftası, sonuçlarının açıklanması bekleniliyor.

KYK TARAFINDAN İSTENEN EVRAKLAR

KYK yurt evrakları, üzerinden Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun resmi web sitesinde istenen belgeler açıklandı. Kurum, öncelik belgesi olanlar için ve normal başvuru yapacaklar için istenilen belgeleri sıraladı.

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

• Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

• % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

• Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.