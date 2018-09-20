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KYK yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek yurt başvuru sonuçları sorgulama linki…

Yedek yerleştirmelere dair resmi açıklama yapıldı ve KYK yedek yurt sonuçları açıklandı. YURTKUR KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları bilgisini açıkladı ve birçok öğrenci KYK'nın sitesine akın etti. İşte KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları...

android-time 13:59 20 Eylül 2018
Haberler Eğitim
KYK yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK yedek yurt başvuru sonuçları sorgulama linki…
Yedek yerleştirmelere dair resmi açıklama yapıldı ve KYK yedek yurt sonuçları açıklandı. YURTKUR KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları bilgisini açıkladı ve birçok öğrenci KYK'nın sitesine akın etti. İşte KYK yedek yurt yerleştirme sonuçları...

KYK yurt yedek sonuçları 2018 sorgulama ekranı açıldı, KYK yedek yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler internete akın etti. KYK ikinci ve üçüncü yedek yerleştirme başvuruları ne zaman sorusunu soran birçok öğrenci de bu detayları araştırıyor. KYK yedek yurt sonuçlarını haberimizdeki linkte bulabilirsiniz…

KYK YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI

DİĞER YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

İkinci yedek yerleştirme 24 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

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KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

İlk kayıt ücretleri, Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan “e-ödeme” ekranından ilk kayıt ücretini ödeyebilecek.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs başvurularının e-devlet üzerinden başlayacağını açıklayacak. DGS sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ekim ayının ilk haftası, sonuçlarının açıklanması bekleniliyor.

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