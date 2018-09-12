KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman? KYK Twitter’dan açıklama yaptı!

KYK yurt başvuru sonuçları merakla beklenirken KYK yurtlarının ne zaman açılacağı da merak konusuydu. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının çok kısa süre içersinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İşte KYK'nın en son Twitter açıklaması ve KYK yurt başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...

KYK’nın yaptığı açıklamayla KYK yurtlarının hizmet vermeye başlayacağı tarih ilan edildi. Bu açıklamanın ardından gözler, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre yurtlar, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren açılarak hizmet vermeye devam edecek. Kurumun hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Gençler! Sizler için 7/24 çalışıyoruz. Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile huzur, güven ve konforunuz için #KYKYurtları17EylüldeAçılıyor”

Gençler!

Sizler için 7/24 çalışıyoruz.

Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile huzur, güven ve konforunuz için #KYKYurtları17EylüldeAçılıyor pic.twitter.com/9cde6dExuc — KYK (@GSB_KYK) 11 Eylül 2018

KYK YURT ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, urtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık.”

KYK BURS BAŞVURULARI 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği başvurular için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Kredi Yurtlar Kurumu, burslara dair başvuru süreçlerinde tüm öğrencileri baz alarak başvurularının yapılacağını önceden açıkladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının hemen ardından burs başvuruları e-Devlet'te başlıyor. DGS tercih sonuçları en erken ne zaman açıklanır? Tercih başvuruları 14 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercihleri 15-20 gün içerisinde açıklıyor. Burs başvuruları en erken Ekim'in ilk haftası – Ekim'in ikinci haftası başlatması bekleniliyor.