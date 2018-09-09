KYK yurt başvuruları başladı: KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuruyu yapan öğrenciler ise KYK başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. 10 Eylül Pazartesi gecesi sonlanacak olan KYK yurt başvuru işlemleri için merak edilen detaylar haberimizde...

KYK yurt başvuruları başladı, öğrenciler ise okuyacakları şehirlerde barınma sorunlarını çözüm bulmak için yurt başvuruları yapıyor. Yurt başvurusu yapan öğrenciler şimdi ise KYK başvuru sonuçları ne zaman araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinde yurt ücretleri ne kadar, KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuru sonuçları açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı. Geçtiğimiz başvuru dönemlerinde sonuçlar Eylül ayı içerisinde açıklanmıştı. Bu sene için de yine Eylül ayı içerisinde KYK başvuru sonuçları açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurunuzu yapmak için aşağıda bulunan linke tıklayarak TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT’den edinebilirsiniz. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvuru işlemini gerçekleştirmek için 9 aşamalı işlemi tamamlamak gerekiyor. Öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, adres bilgileri, özel durum bilgileri, aile bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

2018 KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLA

KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız.” ifadelerini kullandı.