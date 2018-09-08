KYK yurt başvuruları başladı: KYK yurt başvurusu ne zaman bitecek? Yurt ücretleri ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınıyor. KYK yurt başvuruları için zaman kısıtlaması bulunuyor. 10 Eylül Pazartesi gecesi sonlanacak olan KYK yurt başvuru işlemleri için merak edilen detaylar haberimizde...

KYK yurt başvuruları başladı ve birçok öğrenci barınma sorununa çözüm bulmak için KYK yurtlarına başvuruyor. KYK yurt ücretleri de birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, “Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız” dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurunuzu yapmak için aşağıda bulunan linke tıklayarak TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT'den edinebilirsiniz. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra KYK yurt başvuru işlemini gerçekleştirmek için 9 aşamalı işlemi tamamlamak gerekiyor. Öğrencilerin kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, adres bilgileri, özel durum bilgileri, aile bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

2018 KYK YURT BAŞVURUSU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLA

KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız.” ifadelerini kullandı.

SORUN YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.