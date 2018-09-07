KYK yurt başvuruları e-Devlet girişi yapılarak tamamlanacak? 2018 KYK burs başvuru tarihi bellli oldu mu?

2018 KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarının başlaması ile e-Devlet üzerinden alınıyor. KYK yurt başvurularının ardından gözler burs başvurularında. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet giriş ekranı ve tüm ayrıntılar...

Barınma ve maddi destek imkanı sağlayan KYK’da yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yurt başvuruları 10 Eylül’e kadar yapılabilecek. KYK burs başvuruları için ise henüz net tarih belli değil. KYK burs başvurularının tüm üniversitelere yerleştirmelerin son bulması ardından alınması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.

SORUN YAŞAYANLAR DİKKAT!

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, “444 1961” numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı, “KYK_DESTEK” üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.