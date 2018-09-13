KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birçok üniversite öğrencisi şimdi KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanması yurt kayıtları konusunda da bazı konuların merak edilmesine neden oldu. İşte KYK yurt ve burs detayları...

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru onuçları açıklandı ve öğrenciler KYK yurdu kazanıp kazanmadıkları öğrendiler. KYK yurt sonuçlarının ardından KYK burs başvurularına dair detaylar da merak konusu.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK yurt sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı. Başvuru yapan binlerce öğrenci devletin yurtlarında kalabilmek için heyecanla bekliyordu. KYK yurt sonuçları ‘sonuc.kyk.gov.tr’ adresinden duyuruldu. Yurtlar 17 Eylül’de açılacak.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00'ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK BURS BAŞVURULARI

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

2018 KYK BURS ÜCRETİ KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 yılı itibariyle KYK bursunun 425 TL’den 470 lira olduğu bildirildi. Bununla birlikte Erdoğan, “Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı” açıkladı.