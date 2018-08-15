KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve yurt kayıt detayları…

KYK burs ve yurt kayıt detayları belli olmaya başladı. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler kalacak yer ihtiyaçları için yurt, geçinme ihtiyaçları için burs ve kredi başvurularını gerçekleştirecek. İşte yurt ve burs başvurusu detayları...

KYK tarafından üniversiteli öğrencilere verilecek olan burs ve öğrenim kredisi için başvurular ne zaman başlıyor? Üniversite hayatına başlayacak olan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ne zaman burs başvuru yapabilecek? İşte ayrıntılar…

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, KYK yurtlarında kalacak öğrencilere yönelik yapmış olduğu açıklamasında, öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını ifade ederek bu kapsamda 670 bin kapasiteye ulaştıklarını ve 200 bin atak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerinin de devam ettiğini vurguladı.

“Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

Öncelik Belgeleri

• Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

Öğrencilerin; yukarıdaki söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde Kurumun “Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya /ANKARA ” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencilerin burs/ kredi tahsis işlemleri vermiş oldukları belgeleri esas alınarak yapılacaktır. Tahsis yapılamayan öğrencilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.