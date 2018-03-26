Lale Karabıyık: Köy okulları kapatıldı, atama bekleyen öğretmen sayısı arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, AKP döneminde 13 bin 800 köy okulunun kapandığını belirterek, atama bekleyen öğretmen sayısındaki artışına da bu durumun neden olduğunu söyledi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Eğitim planlamasının doğru ve tutarlı yapılmaması, ataması yapılmayan öğretmen sayısının AKP döneminde 72 binden en az 455,119'a yükselmesine neden oldu” dedi.

MEB strateji belgesine değinen Karabıyık, “MEB Strateji belgesinde, son beş yılda eğitim fakültelerinin sayısının 63'ten 92'ye, öğrenci sayısının ise 141 binden 228 bine çıktığı, ÖSYM verilerine göre 455 bin 119 kişinin sınava girdiği, bu mezunlar dışında 2016 yılı itibarıyla öğretmen olabilmek amacıyla halihazırda yalnızca eğitim fakültelerinde okuyanların sayısının 228 bin 279 olduğu, fen fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri insan ve toplum bilimleri fakülteleri ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin de dahil edilmesiyle öğretmen olmayı bekleyen 653 bin 899 lisans öğrencisi olduğu, mezunlarla birlikte 1 milyondan fazla kişinin öğretmen olmayı beklediği tespitlerine yer verilmiştir” diye konuştu.

13 BİN 800 KÖY OKULU KAPATILDI

Atama bekleyen öğretmen sayısındaki artışın nedenlerinden birinin köy okullarının kapatılması olduğunu vurgulayan Karabıyık, şöyle devam etti: “34 bin 247 olan köy sayısı büyükşehir yasasından sonra 18 bin 335'e düştü. Mevcut durumda 18 bin 335 köyden 6 bin 845'inde okul bulunuyor. AKP döneminde 13 bin 800 köy okulu kapatıldı. Köy okullarının yeniden açılması halinde yaklaşık 40 bin öğretmene istihdam alanı sağlanmış olacak.”