Lise nakilleri için ikinci tur! LGS 2. nakil başvuruları başladı, boş kontenjan durumları nasıl?

Lise hayatlarına başlayacak öğrencilerin merakla araştırdığı LGS tercihleri ve boş kontenjanlar eğitim gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Kurum tarafından lise yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra MEB'in e-Okul sayfasında LGS 2. nakil başvuruları 'boş kontenjanları' yayınlandı.

LGS nakil sonuçlarının ilk aşaması tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Lise nakilleri için ikinci turun başlamasıyla boş kontenjanlar da açıklandı. LGS yerleştirmelerinde 2. tur işlemleri merakla araştırılıyor. İşte lise hayatına başlayacak öğrenciler ve öğrencilerin velileri için merak edilen lise nakil başvurularına dair detaylar…

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci başvurular 13 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 17 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 2. nakil sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde MEB’in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

Başvuru, boş kontenjan ve nakil sonuçlarıyla ilgili detayları e-Okul sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul’a giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

ÜÇÜNCÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB’in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

NAKİL BAŞVURU DETAYLARI

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Buna göre, 6-10 Ağustos'taki yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67'si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi tercih edenlerden 7 bin 627'si de sınavlı okullara yerleştirildi.

Liselere yerleştirmelerde, tercih yapıp yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.