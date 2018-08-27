LGS 3. nakil başvuruları bugün başlıyor | Boş kontenjanlar e-Okul’da

Lise nakilleri için üçüncü turun başlamasıyla boş kontenjanlar da açıklandı. MEB’in e-Okul sayfasında LGS 3. nakil başvuruları ‘boş kontenjanları’ yayınlandı. İşte 3. nakil başvuruları hakkında tüm detaylar ve e-Okul giriş ekranı…
Başvuru, boş kontenjan ve nakil sonuçlarıyla ilgili detayları e-Okul sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul'a giriş yapabilirsiniz.
ÜÇÜNCÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.