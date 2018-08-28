LGS 3. nakil başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? 2018 MEB e okul giriş

LGS 3. nakil başvuruları dün başlamıştı. LGS'ye giren öğrenciler lise tercihlerini yaptı. 1. ve 2. nakil başvurularında istedikleri yerlere yerleşemeyen öğrenciler için başvurular alınıyor. İstediği okula yerleşemeyen adaylar ise nakil yoluna başvuruyor. Yerleşemeyen adaylar dün başlayan LGS 3. nakil başvuruları ile seçimlerini yeniden belirleyecekler. İşte e-Okul giriş sitemi ve boş kontenjanlar...

Lise nakilleri için üçüncü turun başlamasıyla boş kontenjanlar da açıklandı. LGS sonrası hem öğrencilerin hem de velilerin nakil heyecanı sürüyor. MEB'in e-Okul sayfasında LGS 3. nakil başvuruları e okul üzerinden alınabiliyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 3. ve 4. nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek. İşte 3. nakil başvuruları hakkında tüm detaylar ve e-Okul giriş ekranı…

Başvuru, boş kontenjan ve nakil sonuçlarıyla ilgili detayları e-Okul sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul’a giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ





3. BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA BİTİYOR?

Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB’in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

TERCİH LİSTESİNİN ÇIKTISI ALINACAK

– Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

– Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabiliyor.

– Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak.

