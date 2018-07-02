LGS güvenlik kodu nedir? Güvenlik Kayıt No nasıl alınır, ne işe yarar?

LGS tercihlerini yapmak isteyen öğrencilerin karşısına güvenlik kodu çıktı. Güvenlik Kayıt No veya güvenlik kodu e-Okul üzerinden tercih yapacaklar için oldukça önemli. Peki güvenlik kodu (kayıt no) nedir, nasıl alınır?

LGS güvenlik kodu ile öğrenciler başvurularını kaydettikten sonra Güvenlik Kayıt No sonraki girişlerinde isteniyor. Başvurusunu ilk defa kaydedecek olanlar güvenlik kodu kısmını boş geçecekler. Güvenlik Kayıt No’yu öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası’nı öğrenebilirsiniz.

LGS GÜVENLİK KAYIT NO NEDİR?

Güvenlik Kayıt No alanı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme Sınavı başvurusunda verilen numaradır.

Bu sınava Başvuru yapmamışsanız ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini girmelisiniz.

Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini almayı unutmayınız! Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası’nı öğrenebilirsiniz.

‘TERCİH KILAVUZU ANLAŞILIR DEĞİL’

Dün yayınlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için uzmanlar ‘Anlaşılır değil’ yorumunda bulunarak, ‘Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu Anlama Kılavuz’u gerektiğini söyledi. Kılavuzun zor, ancak kılavuzu anlamanın daha zor olduğunu söyleyen uzmanlar, tercih yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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