Lise 4. nakil başvurularında son gün! LGS nakil sonuçları için büyük heyecan…

Lise 4. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 4. nakil başvuruları ve ise nakil sonuçları ne zaman açıklanır? İşte lise hayatlarına başlayacak öğrencilerin merak ettikleri sorular...

3 Eylül itibariyle son nakil başvuruları alınıyor. 4. nakil başvuruları için e okul sisteminden giriş yapmak gerekiyor. Lise 4. nakil başvuruları sürmeye devam ediyor. 3 Eylül’de başlayan 4. nakil başvuruları için son günün ne zaman olduğunu merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor.

LGS DE EK TERCİH HEYECANI…

Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilen lise nakil başvuruları için son gün. 3 Eylül itibariyle başlayan 4. nakil başvuruları için bugün son gün. Öğrenciler e okul sistemi üzerinden nakil başvurularını gerçekleştirebiliyor.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

MEB NAKİL SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

Dördüncü nakil döneminin tamamlanmasıyla yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona erecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih başvurularının saat 17.00’de tamamlanmasının ardından sonuçlar 8 Eylül’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler.

E OKUL TERCİH EKRANI İLE HİZMET VERECEK

E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.İLE HİZMET VERECEK

E-Okul, öğrencilerin kendi eğitim hayatları hakkında bilgi alıp yönlendirebileceği sistem olmaya devam ediyor. Ortaokuldan lise öğrenimine geçiş yapan öğrenciler, yerleştikleri okuldan farklı bir okula naklolmak için nakil işlemini gerçekleştirecek.

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.