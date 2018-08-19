LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı: LGS 3. nakil ne zaman?

İkinci nakil sonuçları belli oldu!Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sonuç ekranından öğrenebilecek. MEB, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472’si sınavsız, 123 bin 287’si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759’u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5’i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.
LGS İKİNCİ NAKİL SONUCU SORGULAMA
ÜÇÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. Üçüncü başvurular 27 Ağustos- 31 Ağustos tarihinde alınacak. LGS 3. nakil sonuçlarının 3 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Dördüncü başvurular ise 3 Eylül’de başlayacak, 6 Eylül’de sona erecek. Sonuçlar ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak.
AA