LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı: LGS 3. nakil ne zaman?

Lise nakil sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. İkinci nakil sonuçlarının ardından yine istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 3. nakil dönemi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağını belirtmiş ve yoğun talep nedeniyle bazı meslek ve imam hatip liseleri anadolu lisesine çevrilmişti. Peki LGS 3. nakil ne zaman? İşte LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı...

İkinci nakil sonuçları belli oldu!Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sonuç ekranından öğrenebilecek. MEB, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472’si sınavsız, 123 bin 287’si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759’u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5’i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

LGS İKİNCİ NAKİL SONUCU SORGULAMA

ÜÇÜNCÜ NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. Üçüncü başvurular 27 Ağustos- 31 Ağustos tarihinde alınacak. LGS 3. nakil sonuçlarının 3 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Dördüncü başvurular ise 3 Eylül’de başlayacak, 6 Eylül’de sona erecek. Sonuçlar ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak.

AA