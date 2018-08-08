LGS nakil telaşı sürüyor: İşte liselerde boş kontenjanlar ve lise nakilleri için mühim detaylar…

LGS nakil başvuruları iki gün önce MEB tarafından başlatıldı. LGS nakil kılavuzu, MEB resmi web sitelerinden olan e-Okul'un ana sayfasında yayın bakanlık tarafından yayınlandı. E-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar bu noktada öğrencilerin ve velilerin gündeminden düşmüyor.

Lise hayatlarına başlayacak olan öğrenciler önemli bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından 1. nakil dönemi geldi ve boş kontenjanlar hayati bir önem kazandı. LGS nakil sürecinin nasıl işleyeceğini merakla araştıran öğrenciler ve veliler Yerel yerleştirme tercih ekranındaki detayları da araştırıyor…

LGS NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

LGS sonuçları sonrasında bir yere veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, MEB tarafından yayınlanan boş kontenjanlara göre başvurularını yapacaklar. LGS nakil işlemi 4 seferde yapılacak.

LGS NAKİL İŞLEMLERİNDE RENK DETAYI

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması

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BOŞ KONTENJANLAR ÇOK ÖNEMLİ

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

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