LGS sonuçları için öğrenciler ve veliler bekliyor… LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler ve veliler LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. MEB LGS sorularını ve cevap anahtarını yayımladı. Sınavın sonuçlarının 22 Haziranda duyurulacağı belirtilmişti fakat tarih değişti. İşte merak edilen detaylar...

Yaklaşık bir milyon öğrenci LGS’de ter döktü. Sınava giren öğrenciler LGS sonuçları için büyük bir merakla bekliyor. LGS’deki bazı şaibe iddiaları da dikkat çekiyor. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve LGS’de gerçekleştiği iddia edilen şaibelerle ilgili detaylar…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr dışında hiç bir yerde öğrenilemeyecek ve sınav sonuçları posta yoluyla iletilmeyecek.

LGS’DE ŞAİBE İDDİALARI

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların dışarı çıkarıldığını ve bir özel koleje verildiğini, buna karşılık, bir devlet okulu sınıfında matematik ortalamasının çok yüksek olduğu, bir velinin sınav başlamadan çocuğuna cevap anahtarın verildiğini söylediğini, yine soruşturmada adı geçen özel kolejde bir öğrencinin full çektiği bilgisinin kendisine geldiğini söyledi. Aydoğan, bu şaibelerle birlikte 22 Haziran’da açıklanması belirtilen sınav sonucunun 26 Haziran’a ertelenmesinin LGS sınavında büyük şaibe yarattığını belirterek, “MEB biran önce açıklama yapmalıdır” dedi.

LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?



2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve

geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.



