2018 LGS sınav sonuçları bugün erişime açılacak! LGS sonuçları için gözler MEB’de…

Liselere Giriş Sınavı (LGS) bu sene ilk kez uygulandı ve bugün de sınav sonuçlarının açıklanacağı gün. Öğrenciler kritik bir viraj olan LGS'de ter döktü şimdi emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını kontrol ediyor. Eski adı TEOG olan ve birçok değişikliği beraberinde getiren LGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. LGS sonuçlarının bugün yayınlanması bekleniyor ancak MEB bu konuda bir saat duyurmuş değil. MEB resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan sonuçları haberimizdeki linkten kontrol edebilirsiniz. LGS sonuçlarına dair merakla araştırılan detaylar...

Yaklaşık bir milyon öğrenci LGS'de ter döktü. Sınava giren öğrenciler LGS sonuçları için büyük bir merakla bekliyor. MEB tarafından LGS’nin açıklanacağı tarih geldi. Eski adıyla TEOG olan LGS’nin sonuçları ve sonuç sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

LGS'DE ŞAİBE İDDİALARI

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların dışarı çıkarıldığını ve bir özel koleje verildiğini, buna karşılık, bir devlet okulu sınıfında matematik ortalamasının çok yüksek olduğu, bir velinin sınav başlamadan çocuğuna cevap anahtarın verildiğini söylediğini, yine soruşturmada adı geçen özel kolejde bir öğrencinin full çektiği bilgisinin kendisine geldiğini söyledi. Aydoğan, bu şaibelerle birlikte 22 Haziran'da açıklanması belirtilen sınav sonucunun 26 Haziran'a ertelenmesinin LGS sınavında büyük şaibe yarattığını belirterek, “MEB biran önce açıklama yapmalıdır” dedi.

LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve

geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

İLGİLİ HABER LGS'de skandal! Sınav bitmeden sorular dışarı çıktı, soruşturma başladı