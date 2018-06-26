LGS sınav sonuçları için MEB açıklaması var mı? Beklenen gün geldi! LGS sonuçlarına e-Okul’dan mı erişilecek?

Bu yıl sınav sisteminin değişmesi ile ilk defa uygulanan LGS'ye giren öğrenciler için sonuç tarihi geldi ve LGS'de ter döken öğrenciler LGS sınav sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağını merakla araştırıyor. LGS sonuçlarının hangi platform üzerinden açıklanacağı açıklanmadı ancak MEB'in resmi sitesi üzerinden ya da e-Okul üzerinden açıklanması bekleniyor. İşte beklenen LGS sınav sonuçlarıyla iligi ayrıntılar...

Lise seviyesinde eğitime geçiş yapacak olan öğrencilerin LGS sınav sonuçları için geri sayımı sürüyor. LGS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli değil, bunun yanında LGS sonuçlarının hangi platform üzerinden açıklanacağı da bilinmiyor. LGS sınavları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yer alan sınav sonuçları kısmından ya da e-Okul sistemi üzerinden açıklanabilir. Aşağıdaki linkler üzerinden LGS sınav sonuçlarının açıklanması beklenen sitelere erişebilirsiniz.

MEB SINAV SONUÇ SAYFASI

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI

LGS sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair net bir bilgi olmasa da mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

LGS’DE ŞAİBE İDDİALARI

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), soruların dışarı çıkarıldığını ve bir özel koleje verildiğini, buna karşılık, bir devlet okulu sınıfında matematik ortalamasının çok yüksek olduğu, bir velinin sınav başlamadan çocuğuna cevap anahtarın verildiğini söylediğini, yine soruşturmada adı geçen özel kolejde bir öğrencinin full çektiği bilgisinin kendisine geldiğini söyledi. Aydoğan, bu şaibelerle birlikte 22 Haziran’da açıklanması belirtilen sınav sonucunun 26 Haziran’a ertelenmesinin LGS sınavında büyük şaibe yarattığını belirterek, “MEB biran önce açıklama yapmalıdır” dedi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.