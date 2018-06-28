LGS tercih kılavuzu: İşte liselerin taban ve tavan puanları… LGS tercih ve yerleştirme detayları…

MEB e-Okul LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu öğrenciler ve veliler tarfından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan 2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu lise hayatlarına başlayacak öğrenciler için büyük önem taşıyor. MEB LGS üzerinden resmi açıklamada bulundu. Bakanlık "Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girmiştir. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti" verildiğini açıkladı. İşte LGS tercih kılavuzu detayları...

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılırken birçok kişi kılavuzu anlamakta zorluk çekti. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu anlama kılavuzu detayları şu şekilde;

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için uzmanlar ‘Anlaşılır değil’ yorumunda bulunarak, ‘Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu Anlama Kılavuz’u gerektiğini söyledi. Kılavuzun zor, ancak kılavuzu anlamanın daha zor olduğunu söyleyen uzmanlar, tercih yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için uzmanlar ‘Anlaşılır değil’ yorumunda bulunarak, ‘Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu Anlama Kılavuz’u gerektiğini söyledi. Kılavuzun zor, ancak kılavuzu anlamanın daha zor olduğunu söyleyen uzmanlar, tercih yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Özel okul tercih edecek velilerin bilmesi gerekenler;

Bir özel okula kayıt yaptırabilmeniz için sizin puanınızın, okulun ilan ettiği taban puandan daha yüksek olması gerekir.

Puanınızın yettiği birden fazla okula kayıt yaptırabilirsiniz.

Bir okula kesin kayıt yaptırmadan önce daha çok istediğiniz okul varsa, bu okuldan size sıra gelip gelmeyeceğini okul yöneticileri ile görüşüp bilgi alabilirsiniz.

Bir özel okula kayıt yaptırdığınızda merkezi tercih ve yerleştirme sistemine giremezsiniz.



LİSE TERCİH ADIMLARI;

Birinci adım yerel yerleştirme.

Tercih için MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler;

Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.

Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında;

“Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgemiz,

“Mavi” renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,

“Kırmızı” renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.

Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır.

Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97

Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000

ALMAN LİSESİ

Taban Puanı: 440

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404

Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182

Kız yatılı kontenjanı: 24

Erkek yatılı kontenjanı: 30

(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182’ye dahil)

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan : 393.0000

SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

Taban Puan: 390.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 410

Kontenjan: 69

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 384

Kontenjan: Kız-60, Erkek-60

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Taban Puan: 440

Kontenjan: Kız-88, Erkek-88

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

Taban Puanı 390 puan

Kontenjan 58

ÖZEL İTALYAN LİSESİ

Taban Puan: 390

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU

Lise Hazırlık

Kontenjan: 88

Taban Puan: 440.0000

Ticaret Hazırlık

Kontenjan: 18

Taban Puan: 430.0000