LGS TERCİH KILAVUZU: LGS tercihleri için önemli tarihler… Liselere tercih ve yerleştirme nasıl yapılacak?

LGS'ye giren öğrenciler dün büyük bir heyecanla sonuçları bekledi ve sonuçlara kavuşmalarının ardından tercih ile yerleştirme telaşı başladı. LGS tercih kılavuzu yayınlandı ve bazı detaylar dikkat çekti. Peki tercihler için kontenjan tabloları ne zaman açıklanacak? Özel okullar ile yetenek sınavları ne zaman yapılacak?

Lise hayatlarına başlayacak olan öğrenciler dün kader niteliğinde bir gün yaşadı ve LGS puanları açıklandı. LGS puanlarının açıklanmasıyla gözler tercih ve yerleştirme işlemlerine çevrildi. LGS tercih kılavuzu yayınlandı, yerleştirme işlemleri için önemli tarihler ortaya çıktı. İşte liseye adım atacak öğrenciler için kritik virajın detayları…

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Lise tercihleri için kontenjanlar da büyük önem taşıyor. Tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

HÂLÂ LGS PUANINIZI ÖĞRENMEDİYSENİZ…



LGS sonuçları için büyük bir merakla bekliyor. MEB tarafından LGS'nin açıklanacağı tarih geldi. Eski adıyla TEOG olan LGS'nin sonuçları ve sonuç sorgulama işlemleri ile ilgili detaylar…

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKTE

LİSE KAYIT İŞLEMLERİ DETAYLARI

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.