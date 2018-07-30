2018 LGS tercih sonuçları MEB’ten erişime açıldı: İşte LGS tercih sonuçları sorgulama işlemi…

LGS tercih sonuçları için büyük gün geldi ve sonuçlar açıklandı. LGS tercih sonuçlarına erişim sonuc.meb.gov.tr adres üzerinden sağlanıyor. MEB'in sonuçları açıklamasından sonra hangi öğrencinin hangi liseye gideceği belli oldu. Şimdi öğrencilerin gündemi, boş kontenjanlar ve nakil tarihleri olacak. Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi. İşte e-Okul giriş sistemi ve LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

LGS yerleştirme sonuçları tüm öğrenciler tarafından heyecanla beklenmekteydi. Sonuçlar MEB tarafından açıklandı. LGS tercih sonuçları MEB’in sonuç sayfası olan sonuc.meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin katıldığı LGS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi.

Öğrencilerin yüzde 15’i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.

Lise geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanmıştı.

33 bin 964 aday birinci tercihlerine yerleştirildi.

Öğrenciler, hangi liseye kayıt hakkı kazandığını bakanlığın resmi sayfasından sorgulayabiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Bakanlığın gerek resmi web sitesinde gerek e-Okul’un sorgu sayfasında LGS tercih sonuçları, 30 Temmuz 2018 saat 10:30’da açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçları kontrol edebilirsiniz…

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

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YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

400 LİSE ÖĞRENCİSİNE BURS OLANAĞI

LGS'de istediği liseye yerleşemeyen 400 öğrenciye koşulsuz yüzde 50 burs desteği vereceğini açıklayan Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, öğrencilerin istemedikleri okullarda başarı oranının düştüğünü ve bu durumun öğrencilerin gelecek yaşamında olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

1 milyondan fazla öğrenci, Haziran ayında yapılan Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girerek hayalindeki liseye yerleşebilmek için ter döktü. Tercih sıralamasında yaşanan kararsızlık ve yapılan hataların, birçok öğrencinin istediği okullara girmesine engel olabileceğine değinen Ahmet Çevik, gençlerin yaşadığı hayal kırıklıklarının önüne geçmeyi planladıklarını belirterek, “2018-2019 eğitim-öğretim yılında istediği okula yerleşemeyen 400 öğrenciye yüzde 50 burs vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“4 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Bu yıl sınava giren 1 milyon öğrencinin oldukça stresli ve yoğun bir dönem yaşadığını belirten Çevik, akademik başarının, öğrencilerin hayattaki diğer tüm sosyal ve psikolojik durumunu etkilediğini belirtti. Öğrencilerin, istemedikleri okullarda başarı oranının düştüğünü ve bu durumun öğrencilerin gelecek yaşamında olumsuz etkiler oluşturduğunu söyleyen Çevik, “Bu durumun önüne geçmek için istediği okula yerleşemeyen öğrencilerimize yüzde 50 oranında burs vermeye karar verdik. 400 kişilik kontenjan belirlediğimiz bu burs 4 yıl boyunca devam edecek ve dünya standartları üzerinde eğitim yapan Bilgi Koleji gençlerini en iyi şekilde geleceğe hazırlayacak. Yeni eğitim yılında çocuklarımıza ve velilere en güzel destek kampanyasını başlatan kolej olmaktan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.

Türkiye'de okulu sevmeme oranının yüzde 75 olduğuna değinen Çevik, “Bu oranı yüzde 100 memnuniyet ve okul sevgisine dönüştürmek en büyük hedeflerimizden biri” şeklinde konuştu.

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?



TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül