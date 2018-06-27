LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu anlama kılavuzu!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu dün yayınlandı. Herkesin anlamakta zorlandığı kılavuz için LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu anlama kılavuzu çıkarılması gerektiği yorumu yapıldı. Bunun üzerine, biz de LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu anlama kılavuzu hazırladık. Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli, nasıl bir yol izlenmeli? İşte cevabı…

Dün yayınlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu için uzmanlar ‘Anlaşılır değil' yorumunda bulunarak, ‘Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu Anlama Kılavuz'u gerektiğini söyledi. Kılavuzun zor, ancak kılavuzu anlamanın daha zor olduğunu söyleyen uzmanlar, tercih yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, tercihlerde izlemeniz gereken yol haritasını ve nelere dikkat edilmesini gerektiğini maddeler halinde sıraladı.

Tercihlerde izlememiz gereken yol haritası;

Özel okul tercih edecek veliler için ön kayıt dönemi başladı.

Sınavla öğrenci alacak özel okullar açıkladıkları kayıt takvimi doğrultusunda, kayıtlarını 13 Temmuz tarihine kadar tamamlayacaklar.

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Özel okul tercih edecek velilerin bilmesi gerekenler;

Bir özel okula kayıt yaptırabilmeniz için sizin puanınızın, okulun ilan ettiği taban puandan daha yüksek olması gerekir.

Puanınızın yettiği birden fazla okula kayıt yaptırabilirsiniz.

Bir okula kesin kayıt yaptırmadan önce daha çok istediğiniz okul varsa, bu okuldan size sıra gelip gelmeyeceğini okul yöneticileri ile görüşüp bilgi alabilirsiniz.

Bir özel okula kayıt yaptırdığınızda merkezi tercih ve yerleştirme sistemine giremezsiniz.

ORTAÖĞRETİM TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Ortaöğretim kurumları için tercih başvuruları 2-13 Temmuz tarihleri arasında olacaktır. Tercih listesi oluşturabilmeniz için MEB 02 Temmuz tarihinde tercih tablolarını yayınlayacak.

Tablo-1’de; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Sınavla öğrenci alan Anadolu Liseleri,

Tablo-2’de Sınavla öğrenci alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri,

Tablo-3’de; Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liselerine yer verilecek.

Ayrıca e-okul’da yerleştirme ile öğrenci alacak okullar yayınlanacak.

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TERCİH ADIMLARI;

Birinci adım yerel yerleştirme.

Tercih için MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler;

Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.

Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında;

“Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgemiz,

“Mavi” renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,

“Kırmızı” renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.

Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır.

Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

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SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR İÇİN TERCİH OLUŞTURMA

Kılavuzda, “Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne göre yapılır.” ifadesi yer almaktadır. Ancak maharet üç ayrı listedeki okulları seçip sıralamakta. Bakanlığın bu konuda bir önerisinin olup olmayacağını bilmiyoruz.

Benim önerim;

Tercihte önemli olan puanız değil yüzdelik diliminizdir.

Öncelikle yayınlanan listedeki okulların geçen yıl hangi yüzdelik diliminden öğrenci aldığını bulunuz.

Geçen yıl ilk yüzde 3’lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5’lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

Geçen yıl yüzde 3’lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8’lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.

Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3’lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler.

Örneğin; yüzde 6’lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde 7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARI TERCİH EDECEK VELİLERİN BİLMESİ GEREKENLER;

Tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

Tercihte okul türü kısıtlaması yoktur.

İlk yerleştirme sonuçları 30 Temmuz’da açıklandıktan sonra 13-19 Ağustos ve 3-8 Eylül tarihlerinde olmak üzere dört defa daha nakil başvurusunda bulunma şansı var. Dolayısıyla bu dönemi telaşsız ve sakin atlatmanızda fayda var.