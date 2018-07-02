LGS tercihleri başladı! İşte LGS kılavuzu, taban ve tavan puanları… (Tercih robotu)

LGS tercihleri kılavuzda yer alan bilgilere göre 2-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar seçecekleri liselerin taban ve tavan puanlarını e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca LGS tercih robotuna da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek. İşte LGS hakkında merak edilen tüm detaylar…
LİSELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI
LGS’de tercih yapacak adaylar bir önceki yılın taban ve tavan puanlarını e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca LGS tercih robotuna da e Okul’dan ulaşılabilir.
LGS TERCİH ROBOTU VE LİSELERİN TABAN PUANLARI
LİSE TERCİH ADIMLARI;
Birinci adım yerel yerleştirme.
Tercih için MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler;
Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.
Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz.
Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.
Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında;
“Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgemiz,
“Mavi” renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,
“Kırmızı” renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.
Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır.
Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.
TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılavuzda, “Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne göre yapılır.” ifadesi yer almaktadır. Ancak maharet üç ayrı listedeki okulları seçip sıralamakta. Bakanlığın bu konuda bir önerisinin olup olmayacağını bilmiyoruz.
2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandıhttps://t.co/Cjid8EoPrL pic.twitter.com/ltbwe1dobt
— MEB (@tcmeb) 26 Haziran 2018
Benim önerim;
Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler.
Örneğin; yüzde 6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde 7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.