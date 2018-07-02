LGS tercihleri başladı! İşte LGS kılavuzu, taban ve tavan puanları… (Tercih robotu)

LGS tercihleri bugün başladı. Adaylar tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre istedikleri liseleri tercih edecek. Haberimizden Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan 2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş (LGS) Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzuna ulaşabilirsiniz. İşte liselerin taban, tavan puanları ve LGS tercih robotu...

LGS tercihleri kılavuzda yer alan bilgilere göre 2-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar seçecekleri liselerin taban ve tavan puanlarını e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca LGS tercih robotuna da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek. İşte LGS hakkında merak edilen tüm detaylar…

LİSELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI

LGS’de tercih yapacak adaylar bir önceki yılın taban ve tavan puanlarını e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ayrıca LGS tercih robotuna da e Okul’dan ulaşılabilir.

LGS TERCİH ROBOTU VE LİSELERİN TABAN PUANLARI

LİSE TERCİH ADIMLARI;

Birinci adım yerel yerleştirme.

Tercih için MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler;

Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz.

Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz.

Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında;

“Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgemiz,

“Mavi” renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,

“Kırmızı” renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.

Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır.

Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR İÇİN TERCİH OLUŞTURMA

Kılavuzda, “Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne göre yapılır.” ifadesi yer almaktadır. Ancak maharet üç ayrı listedeki okulları seçip sıralamakta. Bakanlığın bu konuda bir önerisinin olup olmayacağını bilmiyoruz.

2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandıhttps://t.co/Cjid8EoPrL pic.twitter.com/ltbwe1dobt — MEB (@tcmeb) 26 Haziran 2018

Benim önerim;

Tercihte önemli olan puanız değil yüzdelik diliminizdir.

Öncelikle yayınlanan listedeki okulların geçen yıl hangi yüzdelik diliminden öğrenci aldığını bulunuz.

Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

Geçen yıl yüzde 3'lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8'lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.

Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler.

Örneğin; yüzde 6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde 7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARI TERCİH EDECEK VELİLERİN BİLMESİ GEREKENLER;