LGS tercihleri ve yerleştirme sonuçlarını 2018! MEB nakil sonuçları öğrenme ekranı

2018 LGS tercihleri ve yerleştirme sonuçlarını merakla bekleniyor. 1. ve 2. nakil başvurularında istedikleri yerlere yerleşemeyen öğrenciler için başvurular alınmaya başladı. Yerleşemeyen adaylar LGS 3. nakil başvuruları ile seçimlerini yeniden yapacaklar. İşte e-Okul giriş sitemi, boş kontenjanlar ve MEB E okul giriş sistemi...

Bu yıl MEB tarafından ilk defa düzenlenen LGS yani Liseye Geçiş Sınavı’nda milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği LGS 3. nakil sonuçları için geri sayım sürüyor. Liseye kayıt yaptıracak öğrenciler istedikleri bir okula ya da adrese dayalı sistemle evlerinin yakınından bulunan liselere gidebilecek. Sınavın bu sene ilk defa düzenlenmesi sebebiyle Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nakilleri de büyük merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

LGS YERLEŞTİRME YANİ 3.NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-Okul'un sorgu ekranında LGS 3. nakil tercih sonuçları, geçmiş sınav ve nakil işlemlerine bakılarak 3 Eylül saat 10:00 ile 14:00 arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin detayından MEB ile aynı anda görüntüleyebilirsiniz.

3 Eylül 2018 tarihi itibariyle MEB’in resmi sitesi e-Okul’da açıklanacak olan LGS 3.nakil sonuçlarını öğrenmek için E Okul’a giriş yapmanız gerekir. Bunun için “Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası, Okul numarası, Birkaç güvenlik sorusu yanıtmalamanız” ardından LGS yerleştirme sonuçları sayfasına erişmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Okul giriş sayfasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

3. BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA BİTİYOR?

Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor.

İŞTE LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

TERCİH LİSTESİNİN ÇIKTISI ALINACAK

– Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

– Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabiliyor.

– Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak.