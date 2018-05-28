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LGS’de bir günlük başvuru fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da düzenlenecek ve isteyen adayların katılabileceği liselere geçiş sınavı için bir günlük ikinci başvuru hakkı tanıdı.

android-time 10:01 28 Mayıs 2018
Haberler Eğitim
LGS’de bir günlük başvuru fırsatı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran'da düzenlenecek ve isteyen adayların katılabileceği liselere geçiş sınavı için bir günlük ikinci başvuru hakkı tanıdı.

Adaylar bugün saat 16.00’a kadar başvuruda bulunabilecek.

MEB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran'da yapılacak. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8'inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvuru gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecek. Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecek.”

Son güncelleme: android-time 10:4228.05.2018
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