LGS’de şaibe iddiaları

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların dışarı çıkarıldığını ve bir özel koleje verildiğini, buna karşılık, bir devlet okulu sınıfında matematik ortalamasının çok yüksek olduğu, bir velinin sınav başlamadan çocuğuna cevap anahtarın verildiğini söylediğini, yine soruşturmada adı geçen özel kolejde bir öğrencinin full çektiği bilgisinin kendisine geldiğini söyledi. Aydoğan, bu şaibelerle birlikte 22 Haziran'da açıklanması belirtilen sınav sonucunun 26 Haziran'a ertelenmesinin LGS sınavında büyük şaibe yarattığını belirterek, “MEB biran önce açıklama yapmalıdır” dedi.

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’yla ilgili soru işaretleri artıyor. Sayısal sınavın zor, matematik sınavının da matematik öğretmenlerini bile zorlayacak şekilde ‘ALES’ düzeyinde olduğu belirtilirken, sayısal sınav devam ederken, sorular dışarı çıkarılmıştı. Ardından dün, soruları dışarı çıkaran üç öğretmen gözaltına alınıp serbest bırakılırken, soruların özel bir kolejdeki öğretmenlerle paylaşıldığı bilgisi gelmişti.

Soruların dışarı çıkarılmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, velilerden farklı bilgiler de gelmeye başladı. Sözcü’ye konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Bir yayınevi tarafından çıkarılan kitaplarla matematik sorularının büyük bir kısmı birbirine çok benziyor. Bu kadar benzerliğin olması normal mi? Bunun yanında Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bir veli sınav başlamadan başka bir velinin çocuğuna soruları gösterdiğine tanık olmuş. Düzce’de bir ortaokulda matematik ortalamasının 20 üzerinden 17 çıktığı bilgisi geldi. İstanbul’da soruşturmada adı geçen özel okulda bir öğrecinin sınavda matematik de dahil olmak üzere ful çektiği söylendi. 22 Haziran’da açıklanacağı söylenen sınav sonucunun 26 Haziran’a ertelenmesi, tüm bu soru işaretleriyle birleştirildiğinde ortaya büyük bir şaibe çıkıyor” diye konuştu.

“SORULARI HAZIRLAYANLAR KİMLER?”

Liseye Geçiş Sistemi üzerinden öğrencilere, velilere,öğretmenlere, belirsizliklerle dolu bir süreç yaşatıldığına işaret eden Aytekin, şöyle devam etti; “2 Haziran’da özellikle sayısal bölüm ile ilgili günlerdir kamuoyunda yoğun bir tartışma yürüyor. MEB acilen bir açıklama yapmalıdır. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi neden 26 Haziran’a ertelenmiştir? Soruların sınav öncesi ve sırasında sızdırılması ile ilgili soruşturma süreçlerinde son durum nedir? Bu konuda şu anda yürütülen kaç soruşturma vardır? Sınavda sorulan sorular ölçme değerlendirme kriterlerine uygun mudur? Hangi kazanımları hedeflemektedir? Bu soruları hazırlayanlar kimlerdir? Soruları hazırlayanlar 8.sınıf öğretmenliği yapmış mıdır? Sözel ve sayısal bölüm soruları zorluk dereceleri arasındaki oluşan fark hangi gerekçelere dayanmaktadır? Sınavda sorulan sorular ile MEB’in paylaştığı örnek sorular eşit zorlukta mıdır?MEB’in paylaştığı örnek soru sayısı öğrencilerin sınavda sorulabilecek sorulara hazırlık yapabilecek yeterlilikte midir? Özellikle bir yayınevine ait kaynaktaki sorulara benzer sorular sorulduğu duyumları, paylaşımları doğru mudur? 25 Haziran’da açıklanacak yerleştirme kılavuzunda tercih sayısı/adres çemberi üzerinden bir sınırlama yapılacak mıdır? Bir damla gözyaşına kıyamadıklarımız,çocuklarımız yaşamlarının en büyük travmasını yaşıyorlar ve günlerdir MEB hiçbir sorun yaşanmamış gibi sessizliğini koruyor. Eğitim Sen olarak ta 16 Martta başlattığımız ‘Öğrencime Dokunma!’ kampanyamıza şimdi de tercih sayısı/adres çemberi sınırına hayır diyerek imza kampanyası ile sürdürmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize ses olmaya devam edeceğiz.”