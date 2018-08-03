LGS’ye tepki gösteren veliler: Klasik liseler tekrar açılmalı

Buca Veli Der, İzmir Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde yaptığı açıklamada, imam hatip ve meslek lisesi kontenjanlarının çoğunun boş olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz daha fazla mağdur edilmemeli. Nakillerde tercih ve adres sınırı kaldırılmalı. Hiç zaman geçirilmeden, diğer liselere dönüştürülen klasik liseler tekrar açılmalı ve herkes evine en yakın okula lafta değil, gerçek anlamda gidebilmeli” dedi.

Binlerce öğrencinin hiçbir liseye yerleştirilmemesi üzerine veliler, tepki gösterdi. İzmir Buca İlçe Milli Eğitim binası önünde bir araya gelen Veli Der üyeleri, hiç zaman geçirilmeden klasik liselerin tekrar açılmasını istedi.

Yüz binlerce öğrencinin açıkta kaldığı liselere girişte tam 342 bin kontenjanın boş kaldığı belirtilen açıklamada, “Bunların çoğu da meslek lisesi ve imam hatip. İşte bu yüzden hiç zaman geçirilmeden, diğer liselere dönüştürülen klasik liseler tekrar açılmalı ve herkes evine en yakın okula lafta değil, gerçek anlamda gidebilmeli” denildi.

Bu yıl uygulanmaya konulan ve getirilen her yeni sistemde olduğu gibi liselere yerleştirme sisteminin tam bir hayal kırıklığı yarattı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Yüzde 5’lik dilime giren öğrenciler, 100 üzerinden 98.5 not ortalaması olanlar, evine en yakın okula giremeyenler, hiçbir yere yerleşemeyenler, idarecilerin iş bilmezliği ile mağdur edilenler ve daha nice mağdurlar. Veli ve öğrenciler tüm bunlar karşısında şaşkınlık içerisinde. Memnuniyet oranı yerlerde sürünüyor ve MEB’den hâlâ doyurucu bir açıklama yok. Öğrenciler, veliler, öğretmenler, büyük bir moral çöküntüsü içerisinde.

MEB'in tercih sınırını 5 ile sınırlaması ve aynı okul türünden sadece 3 tercih hakkı tanıması, on binlerce öğrencinin yerleşememesine ve evlerinden uzak okullara zorlanmasına neden oldu. MEB, kimse istemediği okula yerleşmeyecek açıklaması yapsa da 91 bin öğrencinin yerleşemediği sonuçlara göre, sadece 21 bin kişilik Anadolu lisesi kontenjan kalması, öğrencilerin imam hatip veya meslek liselerine mecbur kalmasını sağladı.

MEB, bu yanlışlardan dönmeli öğrencilerimizi daha fazla mağdur etmemelidir. Mağduriyetlerin giderilmesi konusunda nakillerde tercih sayısı sınırı ve adres sınırı kaldırılmalıdır. Her öğrencinin istediği okulda ve istediği adreste eğitim görme hakkı vardır.

Yönetmelikte, ‘Tercih esas alınacak' denilmesine rağmen kılavuzda inisiyatifin komisyona bırakılması eğitim hakkı ihlalidir. Şu an 100 bine yakın çocuk yerleşememiş durumdadır. Bu hatadan bir an önce dönülmeli, yönetmelikteki hüküm uygulanmalıdır. En kritik nokta ise yerleşme sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin açıkta kalmaktan kaynaklı zorunlu ‘tercihte' bulunduklarını gösteriyor. Tercih sayısı sınırı, ‘adres' sınırı gibi dayatmalar öğrencileri istemedikleri okulları yazmaya zorunlu bırakmıştır. Fiili bir yerleştirme söz konusudur ama asıl gerçeklik öğrencilerin istemedikleri okul türlerine maruz bırakıldığıdır. Bu yerleşme sayıları ve oranları da bu yüzden gerçekçi değildir.

BAKANLA GÖRÜŞME TALEP EDİLDİ

Her bakan döneminde değişen sistem artık yama tutmayacak durumdadır. Biz veliler; eğitimi tamamen paralı sisteme doğru iten, çocuklarımızın hayallerini geleceğini mahfeden bu dizeni ret ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği, kimsenin iki dudağı arasından çıkan kararlarla mahfedilemez. Öğrenci Veli Derneği, liselere yerleştirme sonuçlarında yaşanan sorunların çözülmesi için bakanlıkla görüşme talep etmiştir. Öğrenci ve velilerimizin mağduriyetleri giderilene ve çocuklarımız istedikleri okul türlerine yerleşene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”