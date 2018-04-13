Lise giriş sisteminde eğitim bölgeleri hala açıklanmadı

MEB, sınavla öğrenci alacak okul listesini açıkladı. Ancak lise geçiş sistemiyle ilgili hala bilinmeyen çok başlık var. Bunlar arasında en önemli konu da eğitim bölgelerinin hala ilan edilmemiş olması. Eğitimci Cihan Yeşilyurt, “Veliler hangi Eğitim Bölgesinde hangi okulların olacağı bilgisine de sahip değiller. Haklı olarak da ‘Acaba çocuğumu İmam Hatip’e göndermek zorunda kalır mıyım’ endişesi taşıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Başvuru Kılavuzu 10 Nisan akşamı yayınlandı. Kılavuzda sınavla öğrenci alacak okulların listesi de yayınlandı. Listede, Anadolu imam hatip ve mesleki teknik Anadolu lisesinde ciddi artış olduğu gözlendi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sadece beş okul merkezi sınavla öğrenci alacak ve bunların dördü Anadolu imam hatip ve mesleki teknik Anadolu lisesi. Aynı durum Sinop, Tunceli ve birçok ilde mevcut. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıla kadar velilerin ilgi göstermediği, Anadolu İmam Hatip Liselerini doldurmak için çok sayıda İmam Hatip Lisesini Merkezi Sınav statüsüne almış gözüküyor. Kılavuzun 10 Nisan akşamı yayınlanması ve başvuruların da hemen bir gün sonra başlaması MEB'in bu konu üzerinde çok fazla durulmasını istemediği algısı yaratıyor. Yani MEB, ‘biz yaptık siz de bunu kabul edeceksiniz' demek istiyor” diye konuştu.

Yeşilyurt ayrıca bu sistemin TEOG' u da aratacak gibi gözüktüğü, ayrıca yeni sistemin özel okullara yönelimi daha da artıracağını söyledi. Yeşilyurt Sözcü için, sınav sistemi ile ilgili bilinenleri ve bilinmeyenleri sıraladı…

SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLİNENLER

1) 11 ile 18 Nisan tarihleri arasında Sınava Başvuru yapılacak. Öğrencilerin 2018 Merkezi Sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirmeden Okul Müdürlüğü sorumludur.

2) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda Okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

3) Sınav 2 Haziran Cumartesi saat 09:30 da 2 bölüm halinde uygulanmaya başlanacak. İkinci bölümün başlama saati 11.30. Yani 2 bölüm arasında 45 dakikalık dinlenmek için süre olacak. Bu süre içerisinde öğrenciler okul dışına çıkamayacak.

4) Birinci bölüm 50 soruluk Sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk Sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacak.

5) Sözel alanda Türkçe'den 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden 10 ar olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

6) Sayısal alanda ise Matematik'ten 20 ve Fen Bilimleri'nden 20 olmak üzere toplam 40 soru sorulacak.

7) 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek ve hesaplama bu şekilde yapılacak.

8) Testlerin Ağırlıkları şu şekilde olacak;

Türkçe 4

Matematik 4

Fen Bilimleri 4

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1

Yabancı Dil 1

Bu katsayılara bakıldığında sınavın Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri ağırlıklı olacağı görülüyor. Diğer 3 testin ağırlığının 1 yerine 2 olması denge sağlanması açısından daha doğru bir yöntem olabilirdi.

9) Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 Cuma günü ilan edilecek.

SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

1) Sınavsız geçişle ilgili Eğitim Bölgeleri oluşturulacağı, bölgeler içinde 9 okul bulunacağı ve öğrencinin 5 okul tercih etmesi isteneceği söylendi. Ancak bu tarihe kadar Eğitim Bölgeleri ilan edilmedi. Dolayısı ile veliler hangi Eğitim Bölgesinde hangi okulların olacağı bilgisine de sahip değiller. Haklı olarak da ‘'acaba çocuğumu İmam Hatip'e göndermek zorunda kalır mıyım'' endişe taşımaktalar.

2) Veliler, öğrenciler ve tüm öğretmenler tarafından merak edilen bir konu da tercihlerin hangi tarih aralığında olacağı. Belki sınava girecek 1 milyon adayın ailesi tatil programlarını planlayabilmek için tercih aralığının açıklanmasını bekliyor.

3) Bu yıl Nakiller de çok önem taşıdığından Nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı da açıklanmalı.