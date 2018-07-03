Lise KPSS başvuruları başladı! Ortaöğretim 2018 KPSS başvuruları nasıl yapılır?

Lise mezunu olup memur olmak isteyenler için Ortaöğretim KPSS başvuruları başladı. Vatandaşlar internet üzerinden 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvuru yapabilmek için TC kimlik numarası ve şifre gerekiyor. Şifresi olmayanlar ÖSYM bürolarını ziyaret ederek başvuru yapabiliyor. İşte 2018 lise KPSS başvurusu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Memur olmak ülkemizde hala garanti ve rahat bir iş olduğu gerekçesiyle revaçta. Lise mezunu olanlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı, düzenlenerek memur alımı yapılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için başvurular başladı. Vatandaşlar kolaylıkla internet üzerinden KPSS başvurularını tamamlayabilir. Başvuru yapıldıktan sonra ilgili bankalara sınav ücretinin yapılması gerekiyor aksi takdirde başvuru geçersiz sayılıyor.

ÖSYM AİS KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır