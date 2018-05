Lise merkezi ve yerel yerleştirme tercih ve yerleştirme kılavuzu 25 Haziran’da yayınlanacak

Lise yerleştirme sisteminde herkesin merak ve endişeyle beklediği tercih ve yerleştirme kılavuzu seçimden bir gün sonra, yani 25 Haziran’da yayınlanacak. Eğitim-öğretim yılının başında değiştirilen sistem içinde çok fazla belirsizliği barındırmasıyla eleştirilirken, velilerin de temel endişesi, çocuklarının istemediği bir okul türünü seçmek zorunda bırakılmasıydı. Yerleştirme kılavuzunun 25 Haziran’da açıklanması, ortaya çıkması muhtemel ‘kaos’un seçim gündemiyle birlikte bertaraf edilmesi olarak yorumlandı.

Yüzbinlerce öğrenci, veli ve öğretmenlerin beklediği lise tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği ‘merkezi ve yerel yerleştirme öncesinde okul müdürlüklerinin, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin öncelikle yapılması gereken işlemler' takvimine göre, kılavuz, 25 Haziran'da yayınlancak. Yani seçimden bir gün sonra!

Eğitim-öğretim yılının başında değiştirilen sistemdeki en çok eleştiri konusu içinde birçok belirsizliği barındırmasıydı. Veliler, çocuklarının istemediği bir lise türüne yerleştirilmesi konusunda endişe yaşarken, kılavuzun seçimden hemen bir gün sonra açıklanması, ortaya çıkacak muhtemel ‘kaos' ortamını, seçim gündemiyle bertaraf etmek olarak değerlendirildi.

Yeni lise yerleştirme sisteminde, isteyen öğrenciler sınava girerek, ‘nitelikli' yani proje okulu için tercih yapabilirken, sınava girmek istemeyen öğrenciler de adrese dayalı sistemle, eğitim bölgeleri ilan edilen yerlerdeki evlerine en yakın okulu seçebilecek.

34 İLDE ANADOLU LİSESİ TERCİHİ YAPILAMAYACAK

Ancak birçok il ve ilçede Anadolu lisesi sayısının az olması, bakanlığın açıkladığı ‘nitelikli okullar' listesinde 34 ilde Anadolu lisesi tercihinin bulunmaması, ayrıca öğrencilerin istemediği okul türü için tercih yapmak zorunluluğunun netleşmemesi sistemin en çok eleştirildiği konular olmuştu.

Bununla birlikte merkezi sınavla öğrenci alacak dağılımı da tepkilere neden olmuştu. Bin 367 okulun yer aldığı listede, 298 Anadolu imam hatip lisesi, 309 fen lisesi, 89 sosyal bilimler lisesi, 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve 222 Anadolu lisesi yer alıyor.

EĞİTİM-SEN: YAŞANACAK KAOSUN SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEMEMESİ AMAÇLANIYOR

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yerleştirme kılavuzunun seçimden sonra açıklanacak olması yaşanacak kaosun ve oluşacak mağduriyetlerin seçim sonuçlarını etkilememesini amaçlamaktadır. 1 milyon 200 bini aşkın çocuk aileleri ile birlikte milyonlar bu sınav sisteminin mağduru olacaktır. İdareci mülakat sonuçları da,öğretmen atama mülakat sonuçları da,yerleştirme kılavuzu da seçimden sonraya ertelenmiştir” dedi.

AMAÇ ZORUNLU İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİNE YERLEŞTİRMEK

Liselere Geçiş Sınavı’nda ilk günden bu yana yaratılan kaosun devam ettiğini anlatan Aydoğan, ilk kez sınava günler kalmasına rağmen yerleştirme kılavuzunun yayınlandığını söyledi. 4 gün sonra sınava girecek olan öğrencilerin merkezi sınav üzerinden de mahalli yerleştirme üzerinden de hangi okulları seçebileceğini, kaç tercih yapacaklarını bilmediklerini anlatan Aydoğan, şunları söyledi. “Telafisi olmayan ve çocukların geleceğini belirleyecek bir sınav olan liseye geçiş sınavında bu belirsizlik tam bir fiyaskodur. Bu sınav ile amaçlanan öğrencileri zorunlu olarak imam hatip ve meslek liselerine yerleştirmektir. Bu sınav sistemi başından itibaren öğrencilerin istemediği okul türlerine zorunlu olarak yerleştirilmesini amaçlamaktadır.16 Mart’ta başlattığımız Öğrencime Dokunma kampanyasında MEB verilerini kullanarak yaptığımız basın açıklamasında memleketin her yerinde öğrencilerin ilk tercihleri fen liseleri ve anadolu liseleri olmasına rağmen okullaşma politikasında da sınav sistemi değişikliği ile de asıl amaçlanan öğrencileri zorunlu olarak meslek lisesi ve imam hatip lisesi öğrencisi olmak zorunda bırakmaktır. Her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı vardır. Şu an yapılmak istenen eğitim hakkı ihlalidir.

Kampanyamıza devam ediyoruz. Öğretmen ve velilere mektuplar hazırladık. İl il,ilçe ilçe,okul okul mektuplarımızı dağıtıyoruz.Ve bir imza kampanyası başlatıyoruz. Başta veli örgütleri olarak çocuğunun ve memleketin geleceğinden endişe duyan herkese çağrımızdır. Yerleştirme kılavuzunda tercih sınırı ve adres sınırı olmamalıdır.Her öğrenci istediği okul türüne yerleştirilmelidir.

Çocuklarımız için, geleceğimiz için yaptığımız bu çağrıyı hep birlikte büyütelim.11-14 Haziran tarihlerinde topladığımız imzaları bakanlığa iletilmek üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine basın açıklamaları ile velilerle birlikte teslim edeceğiz.”

CHP'Lİ LALE KARABIYIK: MEB KAOSU TIRMANDIRIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının TEOG kalksın demesinden bu güne 8 ay geçmesine rağmen hala sınav ve yerleştirme iş ve işlemleri ile ilgili belirsizlik devam ediyor. MEB okullara gönderdiği yazı ile Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunun 25 Haziranda yayımlanacağını duyurdu. Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunun seçimlerden bir gün sonraya bırakılmasının nedeni veli ve öğrencilerden gelecek olan tepkileri azaltmaktır. Yeni bir sınav ve yerleştirme modeline geçilmişken, veli ve öğrencilerin aydınlatıcı bilgiye ulaşamaması, çocukların gelecekleri ile ilgili doğru karar verebilmelerinin önüne geçecektir. Bakanlık yetkilileri de, liselere yerleştirme işlemlerinde çok büyük sorunlar çıkacağını tahmin ettikleri için yapılacak uygulamaları sürekli ötelemektedirler. Milli Eğitim Bakanı biraz cesur olmalı ve yerleştirme işlemleri ve kayıtlarla ilgili tüm bulanık noktaları kamuoyuna mutlaka açıklamalıdır. Tarafımıza sürekli şikayetler gelmektedir. Kaybedecek tek bir öğrencimiz bile yoktur.”

VELİLERİN ENDİŞESİ: İMAM HATİBE GÖNDERMEK ZORUNDA KALIR MIYIM?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, yeni sınav sistemiyle ilgili bilinmeyenleri şöyle anlattı:

1) Sınavsız geçişle ilgili Eğitim Bölgeleri oluşturulacağı, bölgeler içinde 9 okul bulunacağı ve öğrencinin 5 okul tercih etmesi isteneceği söylendi. Ancak bu tarihe kadar Eğitim Bölgeleri ilan edilmedi. Dolayısı ile veliler hangi Eğitim Bölgesinde hangi okulların olacağı bilgisine de sahip değiller. Haklı olarak da ‘’acaba çocuğumu İmam Hatip’e göndermek zorunda kalır mıyım” endişe taşımaktalar.

2) Veliler, öğrenciler ve tüm öğretmenler tarafından merak edilen bir konu da tercihlerin hangi tarih aralığında olacağı. Belki sınava girecek 1 milyon adayın ailesi tatil programlarını planlayabilmek için tercih aralığının açıklanmasını bekliyor.

3) Bu yıl Nakiller de çok önem taşıdığından Nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı da açıklanmalı.