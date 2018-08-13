Lise nakil sonuçları e-Okul’da! 2. nakil başvuruları başladı (Boş kontenjanlar)

Lise nakil sonuçları e Okul üzerinden yayınlandı. Ardın yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar belli oldu ve 2. nakil başvuruları başladı. Liselere yerleştirme sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670'i, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminin ardından istediği okula kayıt hakkı kazandı. Nakil başvuruları e-Okul sistemine giriş yapılabilecek.

Geçtiğimiz gün başvuruları tamamlanan ve sonuçlara odaklanılan 1. nakil sonuçları e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Boş kontenjanlar da e-Okul girişi yapılarak öğrenilebilecek. İşte lise 2. nakil başvurusu yapack adaylar için detaylar…

NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr/” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

NAKİL BAŞVURU DETAYLARI

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerden, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına göre kayıt hakkı kazananlar belli oldu.

Buna göre, 6-10 Ağustos’taki yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi başvurularında yerel yerleştirme tercih eden öğrencilerden 105 bin 67’si sınavsız okullara, merkezi yerleştirmeyi tercih edenlerden 7 bin 627’si de sınavlı okullara yerleştirildi.

Liselere yerleştirmelerde, tercih yapıp yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenciden 45 bin 670’i, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazandı.

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İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Bugün başlayan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi 17 Ağustos’a kadar sürecek.

Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos’ta, dördüncüsü 3-6 Eylül’de yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

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