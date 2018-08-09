Lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS nakil işlemleri ve boş kontenjan kılavuzu…

Geçtiğimiz günlerde başlayan LGS nakil işlemleri için büyük heyecan sürüyor. Öğrenciler hangi liselerde eğitim hayatlarına devam edeceğini merakla araştırırken yeni boş kontenjanlarla nakil fırsatını da kaçırmamak istiyor. Liseler için yapılan nakil başvuruların sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor...

Gözler lise nakillerinde ve boş kontenjanlarda. Veliler çocuklarını en iyi yerleştirmek için bilgisayar başından ayrılmayıp sürekli arama yapıyor. Yerel yerleştirme ve LGS sonuçlarının ilanı sonrası çok sayıda öğrenci istediği okula yerleşemedi hatta hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler oldu. Boş kontenjanların hangi okullarda olduğunu bilmek de öğrenciler ve velileri için önemli bir rehber olacak. İşte tercih ve nakil işlemlerine dair ayrıntılar…

BOŞ KONTENJANLAR ÇOK ÖNEMLİ

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması