Lise tercih sonuçlarına geri sayım! 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Lise tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Bu sene ilk kez uygulanan yerel yerleştirme sisteminin sonuçları nasıl bir etki yaratacak merak ediliyor. Tercih işlemlerinin ilk aşamasında yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir tercih dönemi açılacak. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun cevabı ve lise tercihleri hakkında detaylı bilgileri haberimizden edinebilirsiniz.

Öğrencilerin heyecanı dorukta! LGS tercih sonuçları 30 Temmuz'da açıklanacak. Boş kontenjanlarda aynı gün adaylara duyurulacak. TEOG yerine gelen yeni sistemde de ek yerleştirme dönemleri olacak. MEB kılavuzunda geçen takvime göre, bakanlık şu tarihler arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştiriyor: 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 tarihlerinde bakanlık “Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanmasını gerçekleştiriyor.

2 Temmuz 2018 tarihinde ise “Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı” yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası”Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması” işlemlerini e-Okul üzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak.

İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos – 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül – 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül’de açıklanıyor

4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül – 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde “Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması” işlemleri gerçekleşiyor.