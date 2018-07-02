Lise tercihleri için çok önemli detay! Sınavla öğrenci alacak okul sayıları değişti

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve velileri lise tercihleri işlemleri telaşı sardı. Lise tercihlerini tamamlayacak olan öğrenciler için çok önemli bir detay ortaya çıktı. Liselere giriş için tercih dönemi bugün başlarken, sınavla öğrenci alacak okul listesi de değişti. Önceki açıklamada bir okul olarak görülen bazı okulların ‘yabancı dil’ ve ‘mesleki’ bölümlerin ayrıştırılması ile öğrencilerin tercih yapabilecekleri kurum sayısı bin 556'ya yükseldi

Lise hayatlarına başlayacak olan öğrenciler LGS ile kritik bir viraja girdi ve şimdi sırada lise tercihleri var. Liselere giriş için tercih dönemi bugün başladı. 13 Temmuz'a kadar sürecek tercih dönemi için daha önce açıklanan sınavla öğrenci alacak okullar listesinde değişiklik yaşandı. Birçok okul türü farklı okul türüne dönüştürülürken, önceki açıklamada bir okul olarak görülen bazı okulların ‘yabancı dil' ve ‘mesleki' bölümlerin ayrıştırılması ile öğrencilerin tercih yapabilecekleri kurum sayısı 1556’ya yükseldi.

ANADOLU LİSELERİ LİSTESİ

İMAM HATİP LİSELERİ LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE LİSTESİ

FEN LİSELERİ LİSTESİ

DÖNÜŞTÜRÜLEN LİSELER

Diğer yandan, İstanbul Kağıthane'de bir imam hatip lisesi ise Anadolu lisesine dönüştürüldü. Ayrıca İstanbul'da 24 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, bir ilkokul, bir çok programlı Anadolu lisesi Anadolu lisesine dönüştürüldü. Üç de yeni okulun açılmasıyla birlikte İstanbul'daki Anadolu lisesi sayısı da 30 tane artmış oldu.

Diğer yandan tercihler de dün itibariyle başladı. Tercih sistemi ise şöyle gerçekleşecek; Öncelikle Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) giren ve girmeyen tüm öğrenciler yerel yerleştirme için beş tane tercih yapacak. Bu beş tercihin üç tanesi aynı okul türünden olabilecek. Öğrenci bir ya da iki okul da tercih edebilecek. Beş tercih yapılması konusunda bir zorunluluk bulunmuyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Daha sonra LGS'ye giren öğrenciler farklı bir ekrandan, sınavla öğrenci alacak okullar listesinden beş okul tercihi yapacak. Burada öğrencilere okul türü kısıtlaması bulunmuyor. Bu öğrenciler isterlerse ayrıca pansiyonlu okullardan da beş okul seçebilecekler. Sınava gören öğrencilerin toplamda 15 tercih hakkı bulunuyor.

Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeden sonra beş de pansiyonlu okullardan olmak üzere toplam 10 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrencilere yeşil renk ‘kayıt alanı', mavi renk ‘komşu kayıt alanı' komşu kayıt alanı, kırmızı renk ‘diğer' kayıt alanı ekranı açılacak.

Öğrenciler ikamet adresinin bulunduğu yeşil kayıt alanında bulunan liselerden en fazla üç, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanından da iki tercih yapabilecekler.

LİSELERE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ