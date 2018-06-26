LGS sonuçları açıklandı, kılavuz da bugün yayınlanacak | MEB LGS sınav sonucu sorgulama

2 Haziran’da yapılan liselere geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün yani 26 Haziran'da açıklandı. Bununla birlikte LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu da bugün yayınlanacak. Aşağıdaki link üzerinden gerekli alanları doldurarak LGS sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TEOG yerine gelen ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 1 milyona yakın öğrencinin girdiği LGS’de, öğrencileri en çok matematik soruları zorlamıştı. Bununla birlikte, ilk sonuçlarda başarı düzeyinin düşük olduğu gözlendi. Matematik sorularının zor ve bol işlemli olması nedeniyle, bu yıl soruların tamamını yapan öğrencilerin çıkmaması bekleniyor. İşte LGS sınav sonuçları sorgulama linki…

LGS SINAV SONUCU SORGULAMA

Diğer yandan, bu yıl ortaöğretime geçiş yapacak tüm öğrencileri ilgilendiren tercih ve yerleştirme kılavuzu ise yayınlanmadı. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin tercih ve yerleştirme kılavuzunun bugün yayınlanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Tüm öğrenci ve velilerin merakla beklediği kılavuzun dün açıklanması bekleniyordu. Ayrıca sınava girmeyen ve adrese dayalı yerleştirmeyi tercih edecek öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise öğrencilerin istediği okul türüne yerleşebilmesi.

Nitekim, geçtiğimiz günlerde Bursa'da pilot uygulama başlatılmış ve Anadolu lisesi tercihi yapacak öğrencilere en az bir meslek ya da imam hatip lisesi tercihi zorunlu kılınmıştı. Bu iki lise türünden birini seçmeyen öğrencinin Anadolu lisesi tercihi de geçerli sayılmıyordu.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.