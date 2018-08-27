Liselere yerleştirmede üçüncü nakil dönemi başladı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi için tercihler bugün başladı. 31 Ağustos'a kadar alınacak nakil tercihleri, 3 Eylül’de açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeye esas üçüncü nakil başvuruları başladı. MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini bugünden itibaren 31 Ağustos’a kadar yapabilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçları 3 Eylül’de ilan edilecek.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül’de alınacak.