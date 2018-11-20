Maraton’da koşan ODTÜ’lülerin burs kampanyası devam ediyor

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTUMİST) bünyesinde 1997 yılı başlarında yalnızca 9 kişinin öncülüğünde oluşturulmaya başlanan burs fonu 900’ün üzerinde düzenli burs bağışçısı ile 2018-2019 eğitim yılında 600 ODTÜ öğrencisine burs desteği sağlayacak.

ODTUMİST 22 yılda 1367 öğrencinin mezun olmasına katkıda bulunmuştur. Her yıl mezun olan öğrencilerin yerine ODTÜ'yü yeni kazanmış öğrenciler arasından yenileri eklenerek bursiyer sayısı 600'e tamamlanmaktadır.

Burs fonunun önemli bir tutarı İstanbul Maratonuna katılıp bağış toplayan ODTÜ'lüler ve ODTÜ dostları tarafından sağlanıyor. Destek olanların bir kısmı aktif sporcu değil ve 10km'yi yürüyerek tamamlıyor. Tabii dereceye girenler de ayrı bir gurur kaynağı. Bu yıl Milli atletimiz ODTÜ öğrencisi Ercan Arslan İstanbul Maratonu 42 km Türkiye Şampiyonası 3.sü olmuştur. Master Milli atletimiz Sedat Taşkeser (Odtü 1987 mezunu) ise 15 km 1:01'lik derecesi ile yaş kategori 1.si olmuştur.

Tüm katılımcılar kendi yeteneğine ve koşullarına göre katkıda bulunuyor. Kimi fotoğraf/video çekiyor, kimi kenardan koşuculara destek vererek koşuyu tamamlamalarını sağlıyor, kimi koşulları gereği İstanbul'da olamadığı için olduğu yerde Bolivya'da, İngiltere'de, Kanada'da, Hollanda'da koşup bağış topluyor. Önemli olan bu zincirin ufak ya da büyük bir halkası olmak, birlikteliği hissetmek.

Maratondan bir kaç hafta önce başlayan bağış kampanyasında 11 Kasım Maraton gününden önce 125 öğrencinin 1 yıllık burs tutarına ulaşılmıştı bile. Bu motivasyonla 245 koşucu burs için toplamda 3180 km koştu. Bu maratonun hedefi olan 210 öğrencinin yıllık burs tutarına ulaşmak için destek kampanyaları devam ediyor.

Kampanyanın en önemli yanı bağışçısı, koşucusu pek çok insanı küçük katkılarla büyük bir etkinliğin parçası olarak hissettirmesi. Şu ana kadar 180 kişi 3120 kişiden bağış aldı. Kimi bir öğrencinin bir öğün yemeğini karşıladı kimi ise bir yıllık ihtiyacını. Bağış toplayanların içinde bu burslardan yararlanarak okulu bitirmiş şimdi sıra bizde diyen mezunların da olması bu önemli girişimin çok uzun yıllar süreceğinin bir göstergesi oldu.

Daha fazla bilgi ve ODTÜ'lü öğrencilere destek için aşağıdaki web sayfalarına bakabilirsiniz:

https://odtumist.org/

http://odtumistkosuyor.org/

http://odtumistkosuyor.org/bagis-yap/