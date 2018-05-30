Marmara Üniversitesi’nden açıklama: İki bölüm birleştirildi

Marmara Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü ile Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik bölümünün birleştirildiğini söyledi. Bir üniversitede iki aynı bölüm olmasının doğru olmadığını anlatan Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde okuyan öğrencilerin eğitimlerine aynı şekilde devam edeceğini, yeni öğrenci alınmayacağını, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nün ise kontenjanının artırılacağını söyledi.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nün önümüzdeki yıl itibariyle öğrenci almayacağını, bununla birlikte, Atatürk Eğitm Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümü’nün kontenjanının artırılacağını söyledi.

Sözcü’ye konuşan Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sadece beş öğretim görevlisi olduğunu buna karşın Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nde dünyaca ünlü çok sayıda öğretim görevlisi bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Mehveç Emeç gibi dünyca ünlü sanatçılarımız, hocalarımız var.

Çok köklü bir bölüm. Bir üniversitede iki aynı bölümün bulunması doğru değil. Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki hocalarımızı da Atatürk Eğitim Fakültesi’ne kaydırarak, kontenjanı da artırarak tek bir bölümde eğitime devam edeğiz. Yani iki bölüm birleştirilmiş oluyor. Böylece kaynakları da ikiye ayırmak yerine tek bir bölümde toplayıp, daha verimli kullanıp, daha fazla yatırım yapma şansımız olacak” dedi. Bozdoğan, halihazırda Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin eğitimine olduğu gibi devam edeceğini, yeni öğrencilerin Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitime başlayacaklarını da sözlerine ekledi.