LGS nakil sonuçları açıklandı! MEB 3. nakil sonuçlarını erişime açtı (E Okul giriş)

LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS ile liselere yerleşmek için nakil başvurusu yapan öğrencilerin gözü kulağı MEB'den gelecek sonuç açıklamasındaydı. Lise nakil sonuçları bugün 10:00'da açıklandı. MEB 3. nakil sonuçlarını haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz. Ardından E-Okul'a giriş yaparak boş kontenjanlar da görüntülenebilecek ve 4. nakil başvuruları başlayacak.

MEB bugün 3. nakil sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçları MEB’den veya e-Okul’dan öğrenebilir. e-Okul’da boş kontenjanlar ve 4. nakil başvuruları başladı. İşte e-Okul girişi ve nakil sonuçları sorgulama ekranı…

Nakil sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler ve veliler MEB'in sonuç açıklama sisteminde 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarını sorgulayabilirler. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu girilerek nakil sonuçları sorgulanabilecek. e OKUL'a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

MEB NAKİL SONUÇLARI

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler



4. BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller devam edecek. 3-6 Eylül tarihleri arasında 4. nakil başvuruları yapılacak.