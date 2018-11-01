MEB açıkladı: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak!

Öğretmen adaylarının merakla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Şubat 2019 tarihinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Ayrıca 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de açıklandı. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık’ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak 2019, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN? Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İHA

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