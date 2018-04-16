MEB AÖL telafi sınavına girecekleri uyardı! AÖL telafi ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açık Lise sınavındaki skandalın ardından AÖL telafi sınavı bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuru ile AÖL telafi sınavına girecek adayları uyardı. Peki MEB AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Açık Lise sınav giriş yerleri ve belgeleri belli oldu mu?

Ertelenen AÖL sınavlarında cevap anahtarı skandalının ardından telafi sınavı kararı alınmıştı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ertelenme sebebi baskı ünitesinde meydana gelen teknik arıza olarak duyurulmuştu. AÖL sınavına giren öğrenciler cevap anahtarında eksik kodlama alanı ile karşılaşmıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı telafi sınavı yapacağını duyurdu. Haberimizden AÖL telafi sınavı tarihini öğrenebilirsiniz. İşte tüm merak edilenler…

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

MEB skandal olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.



SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan'da yapılacağı biliniyor bu sebeple en geç önümüzdeki hafta bu duruma dair bir açıklama bekleniyor.

MEB ADAYLARI UYARDI

31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sınavda yaşanan aksaklık nedeniyle bazı dersleri işaretleyemeyen öğrenciler için telafi sınavı gerçekleştiriliyor. İşte, MEB’in telafi sınavı hakkında yaptığı açıklamalar;

“21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.”