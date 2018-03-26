MEB, Ensar Vakfı ile yaptığı protokolün gerekçelerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ensar Vakfı ile yaptığı protokolün sebebini açıkladı. CHP’li İrgil’in soru önergesine yanıt veren Bakanlık, protokole gerekçe olarak, milli, manevi ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirmek, orman ve ağaç sevgisi konusunda bilinçlendirmek gibi nedenler sıraladı. Bununla birlikte Bakanlık, İrgil’in “Söz konusu vakıf ile Milli Eğitim Bakanlığı bugüne dek hangi ortak çalışmaları yürütmüştür? Tüm Türkiye’nin Karaman’daki erkek yurdunda yaşanan cinsel istismar olayıyla adını duyduğu Ensar Vakfı’nın bugüne dek sürdürdüğü eğitim faaliyetleri nelerdir? Bu vakfın Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim alanındaki hangi hedefine ulaşmasında yararı olacaktır” sorularını yanıtsız bıraktı.

Geçen yıl Temmuz ayı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ensar Vakfı ile yaptığı protokolün nedeni açıklandı. CHP Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in Karaman'daki erkek yurdunda yaşanan cinsel istismar olayında adı geçen Ensar Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi nedenlerle protokol imzaladığı sorusuna Bakanlık yanıt verdi.

Gelen yanıtta; Bakanlığın ülke kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması yönünde diğer bakanlıklar ve üniversiteler başta olmak üzere eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunduğu ifade edilerek şöyle denildi:

EĞİTİM KAYNAKLARINI ETKİN KULLANMAK

“Bakanlığımızca, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Federasyonlar, Anonim Şirketler, Enstitüler, Kulüpler, Bilim Merkezleri, Vakıflar ve Dernekler ile; milli, manevi ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirmek, toplumda etik değerler yönünde farkındalık oluşturmak, mesleki gelişmelere katkı sağlamak, yeteneklerin keşfedilmesini desteklemek, dil eğitimi, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler alanında katkıda bulunmak, girişimcilik bilincini yaygınlaştırmak, etkinlik, proje, yarışma ve kurslar gerçekleştirmek, çevre, orman ve ağaç sevgisi konusunda bilinçlendirmek, özel eğitime destek sağlamak, istihdam odaklı işe veya mesleğe ve tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirme çalışmaları yapmak, özel yetenekli öğrencilere yazılım alanında eğitim imkanı sağlamak, staj imkanı sağlamak, organize sanayi bölgelerinde resmi ve özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi açılmasını teşvik etmek, her kademedeki eğitim kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iş birliği ve etkileşimini artırmak ve benzeri amaçlarla yukarıda belirtilen taraflarla iş birliği protokolleri imzalamaktadır.”

BU SORULARA YANIT YOK

Bununla birlikte İrgil'in şu sorularına ise bir yanıt verilmedi: