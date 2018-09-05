MEB’den atama açıklaması! 23 ile nakil isteyecek kadrolu öğretmenler için süre şartı kalktı

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde belirtilen illere süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Atamalar öğretmen ihtiyacı ve norm kadro dikkate alınarak yapılacak.
Ancak soruşturma ve benzeri nedenlerle görev yeri il dışına değiştirilen öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunamayacak. Bu kapsamda yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atanmak istedikleri ili belirten dilekçelerini görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine vermeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunan öğretmenlerin atamaları, atanmak istedikleri ilde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve norm kadro dikkate alınarak yapılacak.
İŞTE O İLLER..
İhtiyaç olması halinde atama yapılacak iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.