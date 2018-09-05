MEB’den atama açıklaması! 23 ile nakil isteyecek kadrolu öğretmenler için süre şartı kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gitmek isteyen öğretmenlere şartsız nakil hakkı tanıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 ile süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.