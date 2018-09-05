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MEB’den atama açıklaması! 23 ile nakil isteyecek kadrolu öğretmenler için süre şartı kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gitmek isteyen öğretmenlere şartsız nakil hakkı tanıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 ile süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

android-time 10:41 5 Eylül 2018
Haberler Eğitim
MEB’den atama açıklaması! 23 ile nakil isteyecek kadrolu öğretmenler için süre şartı kalktı
Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gitmek isteyen öğretmenlere şartsız nakil hakkı tanıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 ile süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde belirtilen illere süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Atamalar öğretmen ihtiyacı ve norm kadro dikkate alınarak yapılacak.

Ancak soruşturma ve benzeri nedenlerle görev yeri il dışına değiştirilen öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunamayacak. Bu kapsamda yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atanmak istedikleri ili belirten dilekçelerini görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine vermeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunan öğretmenlerin atamaları, atanmak istedikleri ilde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve norm kadro dikkate alınarak yapılacak.

İŞTE O İLLER..

İhtiyaç olması halinde atama yapılacak iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.

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Son güncelleme: android-time 10:4405.09.2018
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