MEB LGS detaylarını yayınladı! Liselere geçiş nasıl olacak? İşte ortaöğretim yönergesi…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Ortaöğretime Geçiş Yönergesi'yle LGS hakkında detaylar ortaya çıktı. Usul ve esasları içeren yönergede yayınlanan maddelere göre sınav sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak. İşte liselere giriş sistemi detayları...

Ortaöğretime Geçiş Yönergesi yayınlandı ve MEB’in yayınladığı yönergeyle liselere geçiş konusunda merak edilenler açıklığa kavuştu. Sınavlı ve sınavsız lise alan türlerinin yanında, sınavlarda hangi bölümlerin olacağına dair de ayrıntılar netleşti. İşte liselere geçiş sisteminde yer alan önemli noktalar.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OLAN LİSE TİPLERİ HANGİLERİ?

Bazı okul türleri için sınava girerek puan edinmek şart olacak. Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak.

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR ÖZEL OLARAK BELİRLENECEK

MEB’in sitesinde yer alan yönergeyle açıklanan konuya göre; Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavsız öğrenci alacak.

SINAV SÖZEL VE SAYISAL OLARAK İKİ BÖLÜM OLACAK

Liseye geçiş için yapılacak sınav iki bölümden oluşacak. Sınavda yer alan konular ise şu şekilde sıralanacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak.