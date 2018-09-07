MEB özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı: Özel okul teşvik sonuçları belli oldu

Merakla beklenen özel okul teşvik sonuçları açıklandı. Devletten destek alarak özel okulda okumaya hak kazanan öğrenciler için tercih işlemleri başlıyor. Haberimizden 2018 özel okul teşvik sonuçlarını sorgulayabilir ve devlet desteği hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinde özel okul teşvik sonuçlarını duyurdu. Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için devletten destek bekleyen veliler 2018 özel okul teşvik sonuçlarını araştırıyor. Sıradaysa tercih işlemleri var. İşte MEB özel okul tercih sonuçları sorgulama ekranı…

MEB ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖZEL OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 7-14 Eylül’de yapacak. Yerleştirme sonuçları 17 Eylül’de ilan edilecek. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 24 Eylül’de ek yerleştirme işlemi yapılacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 24-28 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARI NE KADAR?

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.