MEB sözlü sınavdan Atatürk’ü çıkardı!

Müfredat ve ders kitaplarından Atatürk'e ilişkin bilgileri sürekli azaltması nedeniyle tepkileri üzerinde toplayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu kez de yönetici ataması sözlü sınavından Atatürk'ü çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa atanacakları belirlemek amacıyla önce yazılı sınav yapılacak. Yazılı sınavdan geçenler ise, en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarında boş bulunan yönetici sayısının üç katı oranında sözlü sınava çağırılacak.

ATATÜRK ÇIKTI

Yönetmelik ile sözlü sınavlarda sorulacak soruların içeriği de değiştirildi ve ‘Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi' konuları sorular arasından çıkarıldı. Daha önceki sınavlarda, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihine ilişkin sorular sözlü sınavın yüzde 10'unu kapsıyordu.

2017 yılında hazırlanan yönetmeliğe göre sözlü sınavlarda soruları ‘'Mevzuata ilişkin (yüzde 40), Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti (yüzde 10), Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi (yüzde 10), Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi (yüzde 10), İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (yüzde 10), Genel kültür (yüzde 10) ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (yüzde 10) olarak belirlenmişti.

Yeni yapılan değişiklikle sınav soruları ‘'Mevzuat ve genel kültür yüzde 20, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20, Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu yüzde 20, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yüzde 20, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 20'' olarak değişti.